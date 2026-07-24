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Рязанские новости

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Рязанца осудили на 15 лет за госизмену и оправдание терроризма

Рязанца осудили на 15 лет за госизмену и оправдание терроризма

Студент агроуниверситета в Рязани получил 15 лет колонии за оправдания терроризма и передачу данных.2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Рязанском гарнизонном военном суде вынес приговор 24-летнему студенту Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.

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