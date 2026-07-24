Рязанца осудили на 15 лет за госизмену и оправдание терроризма

Студент агроуниверситета в Рязани получил 15 лет колонии за оправдания терроризма и передачу данных.2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Рязанском гарнизонном военном суде вынес приговор 24-летнему студенту Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.