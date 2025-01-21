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Владимирские новости

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В Юрьев-Польском районе слесарь упал в неогороженный отстойник и умер

В Юрьев-Польском районе слесарь упал в неогороженный отстойник и умер

Работники «Водоканала» очищали отстойник в Юрьев-Польском районе и не огородили его. Из-за этого на месте проведения работ произошло ЧП: слесарь, не принимавший участие в деятельности по очистке, упал в сооружение и позже скончался от полученных травм.

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