В Юрьев-Польском районе слесарь упал в неогороженный отстойник и умер

Работники «Водоканала» очищали отстойник в Юрьев-Польском районе и не огородили его. Из-за этого на месте проведения работ произошло ЧП: слесарь, не принимавший участие в деятельности по очистке, упал в сооружение и позже скончался от полученных травм.