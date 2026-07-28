Болельщики создали мемориалы в память о погибшем тренере "Динамо" Сандлере

Болельщики и руководство баскетбольной команды "Динамо-Владивосток" установили стихийные мемориалы у домашней арены клуба и в других знаковых местах города в память о президенте и главном тренере Эдуарде Сандлере, передает пресс-служба организации.
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