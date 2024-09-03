В Барнауле неизвестный схватил девушку за попу, похихикал и пошел дальше

Как выяснилось, этот человек приставал и к другим девушкам Жительница Барнаула пожаловалась на неизвестного мужчину, который днем 2 сентября домогался до ее подруги в районе площади Октября, сообщает "Барнаул 22".
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