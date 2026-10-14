В рамках проведенного рестайлинга BAIC незначительно подкорректировал форму кузова Arcfox Alpha S5, но благодаря такому обновлению коэффициент аэродинамического сопротивления снизился до рекордного значения 0,1925.
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