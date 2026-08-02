Теракты Зеленского, пожары в Европе, трагедия на Волге: новости 2 августа

REUTERS/Stelios Misinas ВСУ предприняли новые террористические атаки, киевский режим угрожает Запорожской АЭС, врачи в Саратовской области борются за жизнь ребенка, покалеченного пьяным водителем катера, в Сербии арестовали убийцу россиянки.
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