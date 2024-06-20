Sotheby’s выставят на торги полотно Тамары де Лемпицки

Аукционный дом Sotheby’s проведет торги, посвященные современному искусству 25 июня в Лондоне. Одной из ведущий картин станет портрет работы польской художницы Тамары де Лемпицки, сообщает издание The Observer.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии