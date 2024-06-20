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Культуромания

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Sotheby’s выставят на торги полотно Тамары де Лемпицки

Sotheby’s выставят на торги полотно Тамары де Лемпицки

Аукционный дом Sotheby’s проведет торги, посвященные современному искусству 25 июня в Лондоне. Одной из ведущий картин станет портрет работы польской художницы Тамары де Лемпицки, сообщает издание The Observer.

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