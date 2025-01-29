ФАС оценит обоснованность цен на ряд продовольственных товаров

Запросы производителям пищевой соли, подсолнечного масла, маргарина и майонеза о сведениях, позволяющих оценить обоснованность цен на продукцию, направила Федеральная антимонопольная служба РФ, 29 января сообщает пресс-служба ведомства.
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