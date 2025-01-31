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Политолог Блохин: Трамп ожидает заморозки конфликта на Украине

Политолог Блохин: Трамп ожидает заморозки конфликта на Украине

Global Look Press/Kevin Lamarque/Keystone Press Agency Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим решением приостановить помощь Киеву хочет достигнуть заморозки конфликта на Украине, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в беседе с Lenta.

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