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В самом центре Астрахани нашли свалку, с которой вывезли 9 тонн мусора

В самом центре Астрахани нашли свалку, с которой вывезли 9 тонн мусора

Небольшой участок на «Косе» стал настоящим мусорным полигоном.  В исторической части города в очередной раз зачистили площадку, которая располагается между модными барами, ресторанами, достопримечательностями и памятниками архитектуры.

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