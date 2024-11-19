В самом центре Астрахани нашли свалку, с которой вывезли 9 тонн мусора

Небольшой участок на «Косе» стал настоящим мусорным полигоном. В исторической части города в очередной раз зачистили площадку, которая располагается между модными барами, ресторанами, достопримечательностями и памятниками архитектуры.
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