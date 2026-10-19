«Искандеры» снова прилетели в Киев: поражены основные ТЭЦ и станции метро ВС РФ минувшей ночью нанесли очередной ракетный удар по Киеву, не встретив сопротивления со стороны системы противовоздушной обороны.
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