Стартовали съемки фильма-сказки «Горыныч» с Александром Петровым в главной роли

В России стартовали съемки художественного фильма «Горыныч». Главные роли в проекте сыграют Александр Петров, Сергей Маковецкий, Александр Робак, передает пресс-служба компании СТВ, занимающейся производством проекта.
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