21 октября в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Бавария» и «Арсенал». Игра пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» и начнется в 22:00 мск.
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