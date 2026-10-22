© Александр Вильф/РИА НовостиГенеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, что чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили приглашение на этап Гран-при в Китае.