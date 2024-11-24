Путин дал Петербургу право проводить экспертизу для метро

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который предоставляет Санкт-Петербургу право самостоятельно проводить государственную экспертизу проектной документации для строительства метрополитена и реставрации памятников.
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