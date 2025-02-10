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  • Eduard
    Вас вообще людейюв лес не гонят!«Сколько можно их...
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    Да тигров мало и их надо защищатт в отличии от долбаных людищек.«Сколько можно их...
  • Николай Чернявский
    Мало , надо 2-3 млн. с конфискацией!!!!!!!Жительница Примор...

Пострадали пять человек: в Приморье общественный автобус разорвало на куски в ДТП

Пострадали пять человек: в Приморье общественный автобус разорвало на куски в ДТП

В Чугуевском районе Приморья произошло жесткое ДТП – столкнулись автобус и лесовоз. По предварительным данным, в аварии пострадали сразу несколько человек, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

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