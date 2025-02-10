Пострадали пять человек: в Приморье общественный автобус разорвало на куски в ДТП

В Чугуевском районе Приморья произошло жесткое ДТП – столкнулись автобус и лесовоз. По предварительным данным, в аварии пострадали сразу несколько человек, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
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