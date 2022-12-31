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В Саранске возродят профессиональный футбольный клуб. Его гендиректором станет экс-тренер «КАМАЗа» Четверик

В Саранске возродят профессиональный футбольный клуб. Его гендиректором станет экс-тренер «КАМАЗа» Четверик

В Саранске намерены возродить профессиональный футбольный клуб. На этой неделе глава Мордовии Артем Здунов провел совещание с местными предпринимателями.

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