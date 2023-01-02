Регионы России

57 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Судить этих убийц детей и женщин заочно, выносить приговоры.  При задержании сразу приводить приговор в исполнение - ...СК России допроси...
  • Татьяна неструева
    она давно должна  прекратить  свое существование   но там Мау   руководил  предатель  и  агент действия  .Гайдаровский фору...
  • Кирилл Вонмигласов
    Конференция, названная по имени предателя России егорушки  Жирной Свиньи "гайдара" и объединяющая либералов в экономи...Гайдаровский фору...

Роспотребнадзор предупредил об опасности несвежих салатов

Роспотребнадзор предупредил об опасности несвежих салатов

Роспотребнадзор предупредил россиян о риске пищевого отравления в праздничные дни, причиной чего чаще всего становятся готовые блюда – салаты, заправленные майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, блюда из рубленого мяса, студень и др.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх