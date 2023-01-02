Роспотребнадзор предупредил об опасности несвежих салатов

Роспотребнадзор предупредил россиян о риске пищевого отравления в праздничные дни, причиной чего чаще всего становятся готовые блюда – салаты, заправленные майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, блюда из рубленого мяса, студень и др.