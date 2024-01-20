NBC News: помощники Байдена сказали ему, что Киев проиграет без помощи США

Помощники президента США Джо Байдена предупредили законодателей о возможности победы России в украинском конфликте в течение нескольких недель или месяцев, если Конгресс не одобрит выделение дополнительных средств для поддержки Киева, сообщает телеканал NBS News, ссылаясь на свои источники.
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