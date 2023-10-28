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Interia: ВСУ переделывают польские гаубицы Krab из-за российских «Ланцетов»

Interia: ВСУ переделывают польские гаубицы Krab из-за российских «Ланцетов»

Российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» уничтожают большое количество польских гаубиц Krab на Украине, в связи с чем ВСУ приходится переделывать артиллерийские установки, об этом написало издание Interia.

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