Interia: ВСУ переделывают польские гаубицы Krab из-за российских «Ланцетов»

Российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» уничтожают большое количество польских гаубиц Krab на Украине, в связи с чем ВСУ приходится переделывать артиллерийские установки, об этом написало издание Interia.
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