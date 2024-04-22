Петр Красилов: он любил актрису, сыгравшую Катю Пушкареву, а женился на студентке РАТИ, пропал с экранов и изменился внешне из-з

Актерская карьера Петра Красилова взяла стремительный старт в 2002 году. Тогда первую творческую победу выпускнику Щепкинское училища принесла роль Эраста Фандорина в одноименном спектакле по роману Бориса Акунина «Азазель».
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