Родственников главы района Новосибирской области подозревают в похищении человека

По версии следствия, группа людей насильно вывезли мужчину в реабилитационный центр под Новосибирском, а затем требовали с него несколько миллионов рублей, вынуждая продать имущество.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Белоусов пошёл на крайние меры: Тела офицеров НАТО вывозили в Польшу грузовиками. На полигонах "ад". Уничтожен важнейший завод, ключевые ТЭС
- Беглая ведущая "Вестей" сидит в Праге и материт русских. Понимает, что оказалась в ловушке
- "Карлики" вышли из-под контроля: Лавров предупреждал - не послушали. "Пощёчина" Эрдогану вспыхнула в Одессе
Свежие комментарии