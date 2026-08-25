Россиянина нашли на Бали мертвым и с пропавшими деньгами

30-летний житель Калининграда погиб на Бали при загадочных обстоятельствах. Мужчину нашли на дороге с пробитым черепом, а с его банковского счета, по словам матери погибшего, якобы исчезли 4 тысячи долларов (333 тысячи рублей).
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