Он — отец? Стоцкая признала сходство подросших дочери и сына с Киркоровым: «Действительно. Волосики, глазки»

Уже много лет интернет-пользователи спорят о том, кто же является отцом детей Анастасии Стоцкой, хотя, надо признать, она из этого секрет не делала и откровенно заявляла, что папой ребят является второй супруг певицы Сергей Абгарян.
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