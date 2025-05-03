Захарова известным выражением прокомментировала участие ВСУ в параде Победы в Лондоне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на участие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в параде в Лондоне в честь 80-летия Победы над нацистской Германией, используя известное выражение.
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