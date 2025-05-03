Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 097 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    "Трамп оценил вклад США в победу во Второй мировой войне. Пафосная чушь», — написал Медведев." ТАК И ПЕРЕПИСЫВАЮТСЯ С...Медведев назвал «...
  • Николай Денисов
    💩🤡🤡💩💩💩💩💩💩💩💩Медведев назвал «...
  • Николай Денисов
    Трамп очень любит себя и всегда выпячивает свое эго, часто необоснованно! Из-за этого выглядит чванливым придурком!Медведев назвал «...

Захарова известным выражением прокомментировала участие ВСУ в параде Победы в Лондоне

Захарова известным выражением прокомментировала участие ВСУ в параде Победы в Лондоне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на участие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в параде в Лондоне в честь 80-летия Победы над нацистской Германией, используя известное выражение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх