ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Девушка из провинции очень хотела роскошной и богатой жизни: для этого стала убийцей

Девушка из провинции очень хотела роскошной и богатой жизни: для этого стала убийцей

  Теперь она весь остаток жизни может провести за решеткой. Фото: КП-Краснодар Уроженка Краснодарского края, Виктория Насырова, с ранних лет была одержима идеей богатства и статуса.

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