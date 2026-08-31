Девушка из провинции очень хотела роскошной и богатой жизни: для этого стала убийцей

Теперь она весь остаток жизни может провести за решеткой. Фото: КП-Краснодар Уроженка Краснодарского края, Виктория Насырова, с ранних лет была одержима идеей богатства и статуса.
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Больше писать не о чем? Такое старье уже не катит.
Тот ,для кого деньги - это ВСЁ ...Способен на всё ради денег.