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90% российских либералов - прямые потомки статусных большевиков

90% российских либералов - прямые потомки статусных большевиков

Все  обсуждают  выс.   выс.  в  общем,  высказывания       правнучки    Чкалова (в  интернетах  известна  как  "пепел  Клааса"),           которая  сожалеет      о том,  что  у    неё    нет   средств   на  ядерную  ракету  для   России.

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Комментарии
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Денис Ватутин
Вообще люди при власти и бабле не сильно заморачиваются -и, если кто историю не изучал - СССР помер от буржуазной номенклатуры
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17 мин.
Денис Ватутин
А в Древнем Египте у власти стояли люди, которые за народ?
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16 мин.
Денис Ватутин
А когда Робеспьер и его друзья побороли аристократов - там потом какой-то Наполеон возник? Вру, конечно - не было такого...
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15 мин.

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