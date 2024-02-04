Все обсуждают выс. выс. в общем, высказывания правнучки Чкалова (в интернетах известна как "пепел Клааса"), которая сожалеет о том, что у неё нет средств на ядерную ракету для России.
90% российских либералов - прямые потомки статусных большевиков
Комментарии
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Денис Ватутин
Вообще люди при власти и бабле не сильно заморачиваются -и, если кто историю не изучал - СССР помер от буржуазной номенклатуры
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17 мин.
Денис Ватутин
А в Древнем Египте у власти стояли люди, которые за народ?
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16 мин.
Денис Ватутин
А когда Робеспьер и его друзья побороли аристократов - там потом какой-то Наполеон возник? Вру, конечно - не было такого...
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15 мин.
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