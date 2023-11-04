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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Недоверие как причина бедности, человеческий капитал в позднем СССР и качество советского автопрома

Недоверие как причина бедности, человеческий капитал в позднем СССР и качество советского автопрома

1. В Школе Капитализма я рассказываю о недоверии, как об одной из главных причин бедности. Цитирую из начала поста (ссылка): Движение обывателя между слоями общества можно сравнить с полётом на воздушном шаре.

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Комментарии
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Астон Мартин
продукт современный где , где современные разработки , не китайские ???
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13 час.
Olegus
Что понимать под словом  &quot;ваше&quot;, мое лично, или отечественное? А вы, гражданин какой страны?
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13 час.
Астон Мартин
ясно , проехали ...
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13 час.

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