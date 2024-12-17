В 10 областях Украины объявлена воздушная тревога. Как извещает онлайн-карта министерства цифровой трансформации страны, речь идет о Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Киевской областях, а также Черкассах, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.