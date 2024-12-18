Узнать о суженом: гадания на Николая Чудотворца, 19 декабря 2024 года, на счастливое замужество

Скоро наступит один из важнейших зимних православных праздников — День святителя Николая Чудотворца. 18 декабря православные отмечают память великого святого, известного своим покровительством мореплавателям, бедным и страждущим.
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