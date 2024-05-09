Депутат Зубрилин обратился к Путину и Собянину из-за драпировки Мавзолея Ленина

Мавзолей Ленина драпируют практически 20 лет. Хотя, что интересно, до 2005 года как-то обходились без этого, не было никаких проблем в том, что отмечали День Победы на официальном уровне у Мавзолея Ленина.
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