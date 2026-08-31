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Sobakaru

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Выставку «Аквариум! Кино» к 130-летию первого кинопоказа в России откроют на «Ленфильме»

Выставку «Аквариум! Кино» к 130-летию первого кинопоказа в России откроют на «Ленфильме»

Воссозданная операционная профессора Преображенского, декорации «Гамлета» с башней замка Эльсинор, миниатюра замка из «Золушки» и ретроавтомобиль Delaunay-Belleville в экспозиции с 4 сентября.

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