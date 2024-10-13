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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Проще найти объект размером с апельсин в космосе, чем русскую подводную лодку в море, заявил адмирал США в отставке

Проще найти объект размером с апельсин в космосе, чем русскую подводную лодку в море, заявил адмирал США в отставке

Америке в последнее время как-то не хватает… всего!  Это правда, каждую неделю приходится читать статьи на тему «у нас слишком мало ракет», «у нас слишком мало кораблей», «у нас слишком мало танков», спутников, систем ПВО, беспилотников – а теперь вот ещё и подводных лодок, оказывается, тоже.

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Комментарии
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М
Мария
Хорошая статья! Есть область, где пиндосы действительно впереди планеты всей! - это в области пиара! Это какими мастерами надо быть, чтобы так распиарить эту бандитскую страну! На улице валяются бомжи, сплошь толпы наркоманов, гей парады с целыми поселениями извращенцев, маразматик Президент - и вот такую страну распиарили, как образец благополучия и культуры. Гегемон хренов....
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15 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Все, что эти лицемеры говорят - воспринимать наоборот! Усыпить бдительность - их главный хитрожопый принцип.
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12 час.
ВераВерная
Все зло на Земле от Америки.
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11 час.

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