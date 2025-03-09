15 марта состоится турпоездка на электропоезде из Волгограда в Саратов. Поезд отправится из Волгограда в 6:20, в Саратов приедет в 12:50.
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15 марта состоится турпоездка на электропоезде из Волгограда в Саратов. Поезд отправится из Волгограда в 6:20, в Саратов приедет в 12:50.