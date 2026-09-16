Студентов и сотрудников университета на «Лесной» срочно эвакуировали

В среду, 16 сентября 2026 года, студентов и сотрудников Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета (СПбГЛТУ, метро «Лесная) эвакуировали после сообщения о минировании.
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