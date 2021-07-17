Билялетдинов о «Зените» в РПЛ: «Есть команды, которые могут прервать гегемонию Питера. Не считаю их однозначными фаворитами»

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Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался о перспективах борьбы за титул в РПЛ после матча Олимп Суперкубка России между «Зенитом» и «Локомотивом» (3:0).