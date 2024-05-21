В Сочи пройдёт парад яхт на День города 🗓 26 мая, 11:00 📍 Морской порт Сочи — база Юг Спорт 👤 Просмотр свободный 👥 Интересный Сочи.
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В Сочи пройдёт парад яхт на День города 🗓 26 мая, 11:00 📍 Морской порт Сочи — база Юг Спорт 👤 Просмотр свободный 👥 Интересный Сочи.