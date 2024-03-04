Русские совершили попросту невероятное: Русские системы «обнулили» все «Шторм Шэдоу» летевшие на полуостров

Игорь Человек

На картинке смущает высота 4.5 м.! это представляет какую стену воздуха надо толкать перед собой?? Но ещё больше смущает как переоборудованные (в ходули что ли??) самолёты с высотой шасси примерно в 2 метра. Взлетают на подвесе с этим барахлом в 4.5 м????