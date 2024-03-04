Серия новых попыток «обнуления» наших объектов, осуществленная формированиями государства «У» с использованием крылатых средств «Шторм Шэдоу», стала знаковым событием последних дней, отражающим новый уровень напряженности для граждан нашей страны.
Русские совершили попросту невероятное: Русские системы «обнулили» все «Шторм Шэдоу» летевшие на полуостров
Комментарии
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Игорь Человек
На картинке смущает высота 4.5 м.! это представляет какую стену воздуха надо толкать перед собой?? Но ещё больше смущает как переоборудованные (в ходули что ли??) самолёты с высотой шасси примерно в 2 метра. Взлетают на подвесе с этим барахлом в 4.5 м????
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11 час.
VG
Vasily Golov
Компьютер вычислил место запуска и аэродрома.Не будет аэродрома.Рядом Одесса и Киев. Им достанется чуть чуть.Месть и Калибрами с кораблей.Не будет у Украины защиты.Метромост под прицелом Искандеров.В целом Харьковский метрополитен насчитывает 30 подземных станций, из них — 24 мелкого и 6 глубокого заложения.Киев метро.Гидропарк (укр. Гідропарк) 5 ноября 1965 года — +5,5 глубина залегания.
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11 час.
Анна Лисовская
Я все равно поеду летом в Крым. Мне плевать.
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10 час.
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