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Русские совершили попросту невероятное: Русские системы «обнулили» все «Шторм Шэдоу» летевшие на полуостров

Русские совершили попросту невероятное: Русские системы «обнулили» все «Шторм Шэдоу» летевшие на полуостров

Серия новых попыток «обнуления» наших объектов, осуществленная формированиями государства «У» с использованием крылатых средств «Шторм Шэдоу», стала знаковым событием последних дней, отражающим новый уровень напряженности для граждан нашей страны.

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Комментарии
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Игорь Человек
На картинке смущает высота 4.5 м.! это представляет какую стену воздуха надо толкать перед собой??  Но ещё больше смущает как  переоборудованные (в ходули что ли??) самолёты с высотой шасси примерно в 2 метра.  Взлетают на подвесе с этим барахлом в 4.5 м????
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