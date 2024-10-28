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Царьград

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Врач Владимир Мартынов: Оптимальное время сна для взрослых — 7-9 часов

Врач Владимир Мартынов: Оптимальное время сна для взрослых — 7-9 часов

Врач-невролог Владимир Мартынов рекомендует взрослым спать 7-9 часов, чтобы избежать хронического недосыпания, влияющего на внимание и иммунитет.

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