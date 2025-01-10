Тема Гренландии — это внутренний вопрос Дании. К выступлениям избранного президента США Дональда Трампа нужно относиться серьезно, но спокойно, заявил глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен в эфире телерадиовещателя Yle.
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