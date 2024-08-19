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За полгода в Петербурге собаки покусали более 500 детей

За полгода в Петербурге собаки покусали более 500 детей

Атакам подверглись также более 2 тысяч взрослых. За шесть месяцев текущего года от укусов собак пострадал 2 531 петербуржец — именно столько случаев зафиксировали медицинские учреждения, сообщает депутат городского Законодательного Собрания Андрей Рябоконь в Telegram.

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