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Регионы России

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Майкл Олисе установил новый рекорд по ассистам на чемпионате мира

Майкл Олисе установил новый рекорд по ассистам на чемпионате мира

24-летний футболист «Баварии» дважды ассистировал Килиану Мбаппе в матче за третье место с командой Англии, который на момент написания новости продолжается, и счет во втором тайме составляет 4:3 в пользу французов.

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