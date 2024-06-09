Додон: проблема ЕС в том, что он находится под полным влиянием США

Бывший президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что самая большая проблема Европейского союза сегодня в том, что он не независим, а находится под влиянием США.
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