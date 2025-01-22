Трамп подает указ: 150 тыс. детей могут остаться без гражданства в США

ВВ

Василий Васильев

Если в Конституции США предусмотрены исключения для незаконно или временно находящихся, тогда Трамп поступает законно. Иначе - Трамп просто нарушает Закон и Суд должен отменить соответствующий Указ Трампа. Надеюсь, так и будет, ведь в США - Суд гораздо более независимая ветвь Власти, чем в России. А значит вероятность есть. У нас, в аналогичной ситуации, - шансы равны нулю..