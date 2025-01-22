Двадцать два штата США и группы по защите гражданских прав обратились в суды Бостона и Конкорда с исками против президента Дональда Трампа.
Трамп подает указ: 150 тыс. детей могут остаться без гражданства в США
Комментарии
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Игорь Васиков
Ключевое это НЕЗАКОННО или ВРЕМЕННО. Итут он абсолютно прав.
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22 час.
ВВ
Василий Васильев
Если в Конституции США предусмотрены исключения для незаконно или временно находящихся, тогда Трамп поступает законно. Иначе - Трамп просто нарушает Закон и Суд должен отменить соответствующий Указ Трампа. Надеюсь, так и будет, ведь в США - Суд гораздо более независимая ветвь Власти, чем в России. А значит вероятность есть. У нас, в аналогичной ситуации, - шансы равны нулю..
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21 час.
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