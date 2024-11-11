Сергей Собянин: В Москве запущены сервисы ИИ в сфере градостроительства

Мэр Москвы назвал ИИ-решения, которые внедряют в сфере градостроительства В Москве функционирует Центр искусственного интеллекта в градостроительстве, о возможностях которого сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
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