Politico: телефонный разговор Путина и Трампа может состоятся в ближайшее время

Информацию о том, что новый телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа может состоятся в ближайшее время, в пятницу, четвертого апреля, сообщило издание Politico.
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