Путин: в зоне СВО задействовали около 700 тысяч бойцов

Сейчас в зоне специальной военной операции (СВО) находится около 700 тысяч наших бойцов.Президент России Владимир Путин на встрече с участниками образовательной программы «Время героев» в подмосковном Солнечногорске рассказал об этом.
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