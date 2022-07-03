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Берлинский университет отменил лекцию биолога Фолльбрехт из-за протестных акций активистов

Берлинский университет отменил лекцию биолога Фолльбрехт из-за протестных акций активистов

Университет в Берлине имени Гумбольдта «из соображений безопасности» отменил лекцию биолога Мари Фолльбрехт о существовании только двух полов в науке.

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