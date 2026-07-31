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Авто - Мото - Новости

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Shelby F-150 Super Snake Sport вернулся в гамму

Shelby F-150 Super Snake Sport вернулся в гамму

Shelby F-150 Super Snake Sport вернулся в гамму[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Дорожный пикап Shelby F-150 Super Snake Sport с однорядной кабиной появился в линейке Shelby American в 2020 году и покинул ее в 2023-м.

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