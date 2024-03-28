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Русская весна

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Как установили машину террористов в «Крокусе»: подробности (ВИДЕО)

Как установили машину террористов в «Крокусе»: подробности (ВИДЕО)

Подмосковные полицейские сыграли важную роль в раскрытии страшного теракта в «Крокус Сити Холле». Именно благодаря им удалось установить и задержать автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, сообщает официальный спикер МВД РФ Ирина Волк.

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